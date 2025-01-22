Almanya silah satış rekoru kırdı, Türkiye'nin payı belli oldu!

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta ülkenin askeri harcamalarına değindi. Geçen yıl 13,33 milyar Euro'luk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiği açıklandı.

Böylece Almanya'nın 2024'te silah ve askeri malzeme satışı rekoru kırdı. Berlin yönetiminin 2023'te silah ve askeri malzeme satış rekoru 12,13 milyar avroydu.

En çok silah Ukrayna'ya

Bakanlığın yanıtına göre, geçen yıl askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke Rusya'yla savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 8,15 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Türkiye 230 milyon Euro'luk silah aldı

Ukrayna’yı 1 milyar 217 milyon avro ile Singapur, 558,7 milyon avro ile Cezayir, 319,9 milyon avro ile ABD, 230,8 milyon avro ile Türkiye izledi.

İsrail'in geçen yıl Alman silah sanayisinin en önemli 10 alıcısı ülke arasında yer alması dikkati çekti. Almanya'nın Tel Aviv’e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161,1 milyon avro oldu.