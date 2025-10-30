Almanya teknik resesyondan kıl payı kurtuldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin GSYH’si üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0 büyüdü. Böylece ekonomi, art arda iki çeyrek küçülme tanımına uyan teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,2 daralma kaydedilmişti. Üçüncü çeyrekteki durgunlukta ihracattaki gerileme etkili olurken, makine ve tesis yatırımları büyümeye sınırlı katkı sağladı.

İmalat ve enerji krizi baskı oluşturuyor

Alman ekonomisi, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel talep ve ABD’nin gümrük vergileri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Özellikle imalat sektöründeki zayıflık ve sanayi siparişlerindeki düşüş, büyüme görünümünü olumsuz etkiliyor.

Çin’in Almanya’dan ithalatı azaltarak kendi üretimini artırması, otomotiv sektöründeki çip kıtlığı ile birleşince ihracat performansını zayıflattı.

Berlin yönetimi, altyapı ve savunma harcamalarındaki artışla büyümeyi desteklemeyi planlıyor. Ancak bu önlemlerin etkisinin zaman içinde hissedileceği öngörülüyor. Hükümet, 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 0,2’ye yükseltti; 2026’da yüzde 1,3, 2027’de ise 1,4 büyüme bekliyor.