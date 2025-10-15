Almanya, Türkiye ile Eurofighter uçaklarının satışı için görüşecek

Almanya hükümeti, Airbus'ın ön talebine olumlu yanıt vererek Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı teslimatlarını görüşme kararı aldı.

Bu adımın NATO çerçevesinde kolektif savunma amaçlı olacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Airbus'tan gelen ön talebe olumlu yanıt verdiğini ve bu uçakların NATO çerçevesinde kolektif savunma için kullanıldığını vurguladı.

Sözcü ayrıca, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bu konuyu Türk mevkidaşı ile görüşmek üzere Cuma günü Ankara'ya seyahat edeceğini bildirdi.