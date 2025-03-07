Almanya uçuşlarına dikkat! 10 Mart'ta 11 havaalanı greve gidiyor

Kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik ikinci tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle 11 Alman havalimanında çalışan işçilerin 10 Mart'ta 24 saatlik greve gidecekleri belirtildi.

Grevin, Frankfurt ve Münih'in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarını kapsadığı açıklandı.

Çalışanların talepleri

Ver.di'nin talepleri arasında, çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik artış, ayda en az 350 Euro'luk ek ödenek ve 3 gün ilave izin yer alıyor. İşverenler ise artan faiz oranları nedeniyle, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını düşünüyor.

Ücret anlaşmazlığı nedeniyle geçen hafta yapılan grevler hava ulaşımında sorunlara neden olmuş, havaalanı yetkilileri yolculara, uçuş bilgilerini hava yolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.