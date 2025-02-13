Almanya üst üste üçüncü yılda da resesyona gidiyor

Almanya Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK), Almanya ekonomisinin 2025’te üst üste üçüncü kez resesyona gireceğini duyurdu. Yaklaşık 23 bin şirketin katıldığı kapsamlı anketin sonuçlarına göre, Alman ekonomisi bu yıl yüzde 0,5 oranında daralma yaşayacak.

Üç yıldır süren ekonomik durgunluk

DIHK Genel Müdürü Helena Melnikov, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Melnikov, “Önümüzdeki 12 ayda, çok daha fazla şirket işlerin daha kötüye gitmesini bekliyor” ifadelerini kullandı. Melnikov, Almanya’nın 2023 ve 2024’ün ardından 2025’te de küçülme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “Bu, savaş sonrası dönemin en uzun ekonomik zayıflık süreci ve acil eylem gerektiren bir dönüm noktasıdır” dedi.

İhracatta düşüş beklentisi

Ankete katılan şirketlerin yüzde 28’i önümüzdeki 12 ayda ihracatın azalacağını öngörürken, sadece yüzde 20’si dış satışların artmasını beklediğini belirtti. Bu tablo, Almanya’nın ihracata dayalı ekonomisi açısından olumsuz bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Almanya ekonomisinde zor dönem

DIHK anketi, enerji fiyatları, küresel talepteki düşüş ve yüksek faiz oranları gibi faktörlerin Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini gösterdi. Şirketlerin yatırım planlarında azalma dikkat çekerken, özellikle sanayi sektöründeki durgunluk ekonomideki kırılganlığı artırıyor.

Almanya’nın üst üste üç yıl küçülme riski, hem Avrupa Birliği ekonomisi hem de küresel piyasalarda yakından izleniyor. DIHK, hükümete yapısal reformlar ve teşvikler konusunda daha hızlı adımlar atma çağrısında bulunuyor.