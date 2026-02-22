Almanya yeni 'AB ortak borcunu' reddetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yakın zamanda AB’nin zayıflayan rekabet gücünü yeniden canlandırmak için ortak borçlanma fikrini yeniden gündeme getirmişti. Tartışma önemli zirveler öncesinde yoğunlaşırken Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, bu fikre karşı çıkarak bloğun kolektif bilançosunu genişletmek yerine Almanya’nın daha fazla verimlilik ve hıza odaklandığını açıkladı.

Hükümetin kesin 'hayır' tutumuna rağmen Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ülke içinde ortak borçlanma konusunda tartışmaların ivme kazandığını ifade ederken, özellikle Alman bankacılık devlerinin ortak borç ihracına daha açık bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Uzmanlara göre söz konusu gerilim, Avrupa Birliği içinde 'mali disiplin yanlısı' kanadın geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Bankacılık egemenliği ve ECB istikrarı

Klingbeil, maliye politikasının yanı sıra Almanya’nın bankacılık sektöründe korumacı tutumunu da netleştirdi. UniCredit’in Commerzbank’a yönelik 'dostane olmayan' hamlelerine karşı çıkarak hükümetin bankanın bağımsız stratejisini desteklediğini vurguladı. Bu açıklama, Avrupa bankacılık sektöründe olası düşmanca devralma girişimlerine karşı siyasi bir mesaj olarak değerlendirildi.

Avrupa Merkez Bankası cephesinde ise Klingbeil, Christine Lagarde’ın görev süresi dolmadan ayrılabileceğine yönelik iddiaları yatıştırmaya çalıştı ve Joachim Nagel’in olası halefliğinin şu an gündemde olmadığını belirtti.

Piyasalar bu açıklamaları istikrar mesajı olarak okurken, Eurobond tartışmalarının yeniden alevlenmesi ve bankacılık birleşmelerinin gündeme gelmesi Almanya’yı Euro Bölgesi’nde mali ve siyasi tartışmaların merkezinde tutmaya devam ediyor.