Almanya'da 2024 yılından açılan şirket sayısı kapananları aştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi, 2024’e ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Ülke ekonomisi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle 2024’te yüzde 0,2 ile art arda ikinci yıl küçülürken, 2024'te bir önceki yıla göre daha fazla büyük şirket kuruldu.

Ülkede geçen yıl kurulan şirket sayısı 2023'e göre yüzde 2,1 artış kaydetti ve yasal yapısı ve çalışan sayısı daha büyük ekonomik öneme işaret eden yaklaşık 120 bin 900 şirket kuruldu. Aynı dönemde kapanan büyük şirketlerin sayısı da yüzde 2,7 artarak yaklaşık 99 bin 200'e yükseldi.

2024'te yeni kurulan şirketlerin toplam sayısı 2023'e kıyasla yüzde 0,2 artarak yaklaşık 594 bin 500’e yükseldi. Geçen yıl kapanan toplam şirket sayısı da yüzde 3,4 artışla 503 bin 400 oldu.