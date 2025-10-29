Almanya’da asgari ücrete iki aşamalı zam

Almanya Federal Hükûmeti, asgari ücrette iki aşamalı zam planını onayladı.

Buna göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren saatlik brüt 13,90 Euro (679 TL), 1 Ocak 2027’den itibaren ise 14,60 Euro (714 TL) ödenecek.

Mevcut asgari ücret 12,82 Euro (627 TL) düzeyindeydi. Zam kararı, Federal Meclis ya da eyalet meclislerinden onay gerektirmiyor.

6 milyon kişi yararlanacak

Zam kararı, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından önerilmişti. Alman Sendikalar Birliği (DGB)’ne göre, artıştan yaklaşık 6 milyon çalışan doğrudan etkilenecek.

SPD, ücretin 15 Euro'ya (733 TL) yükseltilmesini talep etmiş olsa da işverenler, yoğun pazarlıkların ardından artışı 14,60 Euro'da (714 TL) sınırlandırdı.

SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, zammın “sendikaların ve SPD’nin ortak mücadelesiyle” gerçekleştiğini söyledi.

Çalışma Bakanı Bärbel Bas, artışı “milyonlarca çalışanın başarısı” olarak nitelendirerek, bunun hem çalışanlara ek gelir sağlayacağını hem de işverenlerin maliyetleri “sorumlu biçimde” yönetmesine olanak tanıyacağını vurguladı.

Almanya'da haftalık çalışma süresi ne kadar?

Almanya’da yürürlükteki Çalışma Süresi Yasası’na (Arbeitszeitgesetz) göre haftalık yasal çalışma süresi en fazla 48 saat. Ancak belirli koşullarda bu süre geçici olarak 60 saate kadar çıkabiliyor.

Esnek çalışma anlaşması bulunan iş yerlerinde süre 10 saate kadar uzatılabiliyor, ancak 6 ay içinde ortalama 48 saatin üzerine çıkılmaması şartıyla.

Genel kural olarak pazar ve resmi tatil günlerinde çalışma yasak. Yalnızca sağlık, ulaşım, güvenlik, medya ve turizm gibi sektörlerde istisnalar uygulanabiliyor.

Çalışanlar 6–9 saatlik mesailerinde en az 30 dakika, 9 saati aşan günlerde ise 45 dakika mola hakkına sahip.

Her mesai sonrası en az 11 saat kesintisiz dinlenme süresi zorunlu tutuluyor.