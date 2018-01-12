Almanya'da Audi ve BMW işçileri iş bırakıyor

12 Ocak 2018

Almanya'nın Audi ve BMW gibi üst sınıf otomobil üreticilerinde işçiler, daha yüksek ücret ve daha az çalışma saati talebinde bulundukları ve gelecek hafta sürecek toplum sözleşme müzakereleri öncesinde bugün yeni iş bırakma eylemleri yapıyorlar.

IG Metall sendikasına bağlı olan Audi'nin Ingolstadt fabrikasında işçiler dün gece vardiyasında iş bıraktılar ve BMW'nin Dingolfing, Landshut ve Regensburg fabrikalarında da bugün iş bırakılacak.

Sendika, toplu sözleşme görüşmelerinde 3,9 milyon metal ve mühendislik sektörü işçisi için yüzde 6 zam istiyor. İşverenler ise yüzde 2 zam ve ilk çeyrekte tek seferlik olmak üzere 200 euro ödemeyi teklif ediyorlar.

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