Almanya'da çalışanların 'hastalık izni' krize yol açtı

Almanya'da Tesla çalışanlarının çok sık hastalık izni almasının ardından, yöneticiler habersiz ev ziyaretlerine başlamıştı. Yöneticiler pek çok şirkette durumun aynı olduğunu savunarak, hastalık izinlerinin ülkenin rekabet gücüne zarar verdiğini ve ekonomik sıkıntıları artırdığını söylüyor.

Ülkenin en büyük kamu sağlık sigortası kuruluşu Techniker Krankenkasse'ye göre, 2023 yılında işçiler hastalık nedeniyle ortalama 19,4 gün işe gitmedi. Üstalik rakamlar bu eğilimin yukarı doğru devam edeceğini gösteriyor. Almanya ekonomisinin 2024 yılında ikinci kez daralması beklenirken, Almanya'nın en çok hastalık izni alan ülkeler arasında olduğu belirtiliyor.

'Şımarık ve kendine güvenen işgücünün belirtisi'

Almanya'da yaklaşık 600, diğer ülkelerde 900 çalışanı bulunan çelik galvanizleme şirketi Coatinc'in CEO'su Paul Niederstein, yüksek devamsızlık oranının şımarık ve kendine çok güvenen bir işgücünün belirtisi olduğunu söyledi.

Hastalık izinleri olmasa ekonomi yüzde 0,5 büyüyecekti

Alman Araştırmaya Dayalı İlaç Şirketleri Birliği'nin araştırmasına göre, ülkede ortalamanın üzerinde seyreden hastalık izinleri olmasaydı, Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 0,3 küçülmek yerine yüzde 0,5 büyüyecekti.

Techniker Krankenkasse'nin verileri, koronavirüs sonrası solunum yolu hastalıklarındaki artışın yanı sıra en büyük değişimin, milenyumun başından bu yana ruh sağlığı vakalarındaki hızlı artıştan kaynaklandığını gösteriyor.

'İlk üç günün ücretsiz olsun' önerisi

200 yıllık bir aile şirketini yöneten Gerd Röders, işçilerin doktorlar tarafından çok kolay 'hasta' kabul edildiğini belirterek, hastalık izninde ilk üç günün ücretsiz olması gerektiğini bunun insanları izin almadan önce iki kez düşündüreceğini söyledi.

'Şirketlerdeki baskıya işaret ediyor'

Ülkenin en büyük sanayi sendikası IG Metall'in yönetim kurulu üyesi Hans-Jürgen Urban, yüksek hastalık izni seviyelerinin, altta yatan bir dizi baskıya işaret ettiğini belirterek, "Yüksek devamsızlıktan şikayet eden herkes, bunun temel nedenini işyerlerinde aramalıdır." dedi.