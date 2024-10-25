Almanya’da çift başlı ekonomi zirveleri: FDP ve Scholz aynı gün farklı etkinlikler düzenliyor

Almanya'da koalisyon ortağı FDP, Başbakan Olaf Scholz'un sanayi zirvesi düzenlediği gün kendi ekonomi zirvesini gerçekleştireceğini duyurdu. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner, zirvenin odağına özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri alacaklarını belirtti. FDP yetkilileri, bu zirvenin Scholz'un zirvesine rakip olarak planlanmadığını açıkladı.

Almanya’da ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde planlanan bu iki zirve, koalisyon ortakları arasındaki strateji farklılıklarını da ortaya koyuyor. Eylül 2025'te yapılacak genel seçimlerde Yeşiller'in başbakan adayı olması beklenen Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise Avrupa'nın en büyük ekonomisini toparlamaya yönelik önerilerini içeren 14 sayfalık bir pozisyon belgesi yayımladı.

Lindner, Başbakan Scholz'un zirvesi ve Habeck'in önerileri hakkında önceden bilgilendirilmediğini belirtti. ZDF'ye yaptığı açıklamada, "Bu başlı başına bir sorun ve belirsizlik yaratıyor" diyen Lindner, koalisyon hükümetinin sona ermesine izin vermek istemediğini de ekledi.

FDP lideri, tüm tarafların ekonominin güçlendirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yapması gerektiğini vurgulayarak Almanya'nın mevcut ekonomik sorunlarını çözmek için iş birliğinin önemine değindi. Zirveler öncesi koalisyon içinde yaşanan bu gerilim, Almanya siyasetinde hükümetin ekonomi politikaları konusunda fikir ayrılıklarının sürebileceğine işaret ediyor.