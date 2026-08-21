Almanya'da ekonomi toparlandı ama... Şirketler çalışan bulamıyor

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Münih merkezli Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün Almanya İş Anketi'ne göre, nisan ayında şirketlerin yüzde 21,1'i kalifiye eleman sıkıntısı yaşarken bu oran temmuzda yüzde 23,2'ye çıktı.

Artışa rağmen mevcut oran, yüzde 31,7 seviyesindeki uzun dönem ortalamasının altında bulunuyor. Ancak ekonomideki toparlanmanın hızlanmasıyla personel ihtiyacının daha da artabileceği belirtiliyor.

Bazı sektörlerde açık çok daha büyük

Kalifiye eleman bulmakta en fazla zorlanan alanların başında hukuk, vergi ve denetim danışmanlığı geliyor. Bu sektörde personel sıkıntısı bildiren şirketlerin oranı yüzde 52,4'ten yüzde 64,7'ye yükseldi.

Telekomünikasyonda ise üç ayda dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. Nisan ayında yüzde 16,3 olan oran temmuzda yüzde 31,1'e çıkarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat sanayisinde kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan şirketlerin oranı 4,5 puan artarak yüzde 18,7'ye çıktı. İnşaatta ise her üç şirketten biri yeterli sayıda nitelikli çalışan bulamadığını bildirdi.

İşsizlik artıyor ama aranan çalışan bulunamıyor

Almanya'daki tablo iş gücü piyasasındaki dikkat çekici bir sorunu da ortaya koyuyor. İşsiz sayısının artması, şirketlerin açık pozisyonlarını doldurmasına yetmiyor.

Ifo araştırmacısı Daria Schaller'e göre temel sorun, iş arayanların nitelikleri ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu becerilerin örtüşmemesi. Ekonominin durgun olduğu dönemde personel talebinin sınırlı kaldığını belirten Schaller, toparlanma güçlendikçe kalifiye eleman açığının daha belirgin hale gelebileceğini öngörüyor.

Açık 768 bin kişiye çıkabilir

Üstelik sorunun önümüzdeki yıllarda büyümesi bekleniyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) tahminlerine göre 2024'te ortalama 487 bin olan kalifiye eleman açığı, yaşlanan nüfusun da etkisiyle 2028'de 768 bine ulaşabilir.

Alman ekonomisinin üst üste üçüncü çeyrekte büyümesi ve özellikle altyapı ile savunma sanayisindeki yatırımların hızlanması da nitelikli çalışan talebini artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.