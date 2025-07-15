Almanya'da ekonomik güven yükseldi

Almanya’da kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek altı aya ilişkin ekonomik beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, temmuz ayında artış gösterdi. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yayımlanan verilere göre endeks, geçen aya kıyasla 5,2 puanlık artışla 52,7 seviyesine çıktı. Haziran ayında 47,5 olarak ölçülen endeks için piyasa beklentisi 50,3 düzeyindeydi.

ZEW’in merkezinin bulunduğu Mannheim’da yapılan açıklamada, artışın temel nedenleri arasında ekonomideki olumlu toparlanma sinyalleri ve düşen faiz oranları gösterildi. Endeksin artışı, ekonomik iyimserliğin güçlendiğine işaret ederken, mevcut durum endeksi de 12,5 puan yükselerek eksi 59,5 olarak kaydedildi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Son 2 aydaki güçlü toparlanma sonrasında, yatırımcılar arasındaki olumlu hava daha da sağlamlaşıyor. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen katılımcıların üçte ikisi Alman ekonomisinin toparlanmasını bekliyor."

Wambach ayrıca, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük vergisi krizinin çözümüne dair umutların, yatırımcı güvenini desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Alman hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı acil yatırım programının, ekonomiye yönelik iyimserliği pekiştirdiği belirtildi.

Özellikle makine mühendisliği, metal üretimi ve elektrik sektörlerinde yatırımcı beklentilerinde belirgin iyileşme gözlendi.

Euro Bölgesi’nde de güven arttı

ZEW, aynı zamanda Euro Bölgesi'ne ilişkin yatırımcı güvenini ölçen verileri de yayımladı. Temmuz ayında bu gösterge 0,8 puanlık artışla 36,1 seviyesine çıktı. Bu yükseliş, bölgesel olarak da ekonomiye olan güvenin toparlandığını ortaya koydu.

Büyüme kırılganlığı sürüyor

Her ne kadar yatırımcı güveni artış eğiliminde olsa da, Alman ekonomisi yapısal bazı sorunlarla karşı karşıya kalmayı sürdürüyor. Almanya, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme göstererek beklentileri aştı ancak ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları nedeniyle Alman ekonomisi için özel bir risk oluştuğunu savunuyor.

Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili açıklamaları ve Çin ile artan rekabet, küresel ticaretteki endişeleri derinleştiriyor. 2024 yılında yüzde 0,2 daralma yaşayan Alman ekonomisi, üst üste iki yıl küçülerek kırılganlığını sürdürdü. Hükümet, daha önce 2025 için yüzde 0,3 olan büyüme beklentisini ticaret savaşları nedeniyle sıfıra çekti.