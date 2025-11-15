Almanya'da emeklilere 2 bin Euro'ya kadar vergisiz kazanç imkânı

Almanya, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek Aktivrente (aktif emeklilik) planıyla, 67 yaş sonrası çalışan emeklilere aylık 2 bin Euro (98 bin 400 TL) vergisiz gelir sağlamak istiyor.

Amaç, nitelikli ve deneyimli iş gücünü ekonomide tutmak veya yeniden çalışma hayatına çekmek. Ancak memurlar, serbest meslek sahipleri ve bazı zanaatkârlar bu uygulamadan yararlanamayacak. Emekliler vergi ödemeyecek olsa da sosyal sigorta primleri ödemeyi sürdürecek.

Vergi kaybının yıllık 890 milyon Euro'yu bulması bekleniyor. Ancak hükümet, sosyal güvenlik gelirleri ve ekonomik büyümenin bu maliyeti karşılayacağını düşünüyor.