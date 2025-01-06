Almanya’da enflasyon aralık ayında beklentilerin üzerine çıktı

Almanya’da Aralık ayına ilişkin açıklanan öncü enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak yıllık bazda yüzde 2,9’a ulaştı. Federal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı verilere göre, Avrupa Birliği (AB) uyumlu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında yüzde 2,4 olarak gerçekleşmişti.

Analistler, Aralık ayı enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,6’ya ulaşmasını beklerken, aylık artışın yüzde 0,3 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Ancak açıklanan verilere göre aylık enflasyon yüzde 0,7 oranında arttı.

AB uyumlu olmayan yerel TÜFE verilerine göre ise enflasyon, aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu da piyasa beklentilerini aşan bir diğer gösterge oldu.

Yükselişin sebepleri

Uzmanlar, Aralık ayındaki enflasyon artışında enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin ve tedarik zincirindeki aksaklıkların etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, yıl sonu dönemindeki alışveriş harcamalarının da enflasyonu yukarı yönlü etkilediği düşünülüyor.

Avrupa ekonomisi için etkileri

Almanya’daki enflasyon artışı, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyon hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bu durum, Avrupa genelindeki ekonomik politikalar üzerinde de etkili olabilir.