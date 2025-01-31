Almanya'da enflasyon beklenmedik şekilde düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da yıllık enflasyon, ocakta beklenmedik şekilde zayıflayarak yüzde 2,3’e indi.

Yıllık enflasyon aralık ayında ise yüzde 2,6'ydı. Ülkede enflasyon art arda üç aylık artışın ardından yeni yılın ilk ayında geriledi.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 0,2 düştü. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun ocakta yüzde 2,6’da kalması yönündeydi.

Gıda fiyatları arttı

Almanya'da enerji, gıda ve hizmet sektörü, Kovid-19 salgını sonrası en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları ocakta bir yıl öncesine göre yüzde 0,8 artarken, enerji ürünleri yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da ocakta yüzde 2,9 oldu. Hizmet enflasyonunun aralıktaki yüzde 4,1'lik orana kıyasla, ocakta yüzde 4'le düşüşe geçmesi dikkati çekti.

Analistlerin beklentileri

Analistler, Almanya’da enflasyonun gelecek aylarda yüzde 2,5 seviyesinde ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedefinin üzerinde kalmasını bekliyor.

ECB de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından çift haneli rakamlara ulaşan enflasyonun, bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşacağını öngörüyor.

Finansal piyasalarda ise faiz oranlarının daha da düşürülmesine yönelik umutlar, enflasyon verileri ve ECB toplantısından edinilen izlenimlerle yeniden canlandı.

ECB, dün açıkladığı faiz kararını açıklamış ve piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e, refinansman faizi yüzde 2,90 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 3,15'e çekmişti.