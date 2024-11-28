Almanya'da enflasyon ECB hedefini aştı

Almanya'da enflasyon Kasım ayında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedef seviyesinin üzerine çıkarak, politika yapıcıların dikkatini ekonomik yavaşlamaya ve enflasyon eğilimlerine çevirdi.

Alman istatistik kurumu Destatis’in verilerine göre, Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış gösterdi. Bu oran, bir önceki ay kaydedilen yüzde 2,0 seviyesinin üzerine çıktı ancak analistlerin yüzde 2,3'lük beklentisinin hafif altında kaldı. Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,2 düşüş kaydedildi.

AB uyumlu veriler

Avrupa Birliği uyumlu verilere göre Kasım ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 0,7 oranında düşerken, yıllık bazda yüzde 2,6 beklentisine karşılık yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Bu düşüşte enerji fiyatlarındaki oynaklığın etkili olduğu belirtildi.

Enerji ve hizmet fiyatlarının rolü

Enerji fiyatlarındaki değişim, enflasyondaki artışın temel nedenlerinden biri oldu. Ancak, Almanya'nın yavaşlayan ekonomik büyümesi, artan işsizlik oranı ve ücret artışlarındaki yavaşlama, önümüzdeki dönemde enflasyondaki baskıyı hafifletebilir. Hizmet fiyatlarındaki enflasyon ise yüzde 4 seviyesinde sabit kalarak dikkat çekti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, Ekim ayında yüzde 2,9 seviyesindeyken Kasım’da yüzde 3,0’e yükseldi. Bu durum, çekirdek fiyat baskılarının devam ettiğini işaret ediyor.

Politika yapıcılar için mesajlar

Enflasyondaki bu dalgalanma, Avrupa Merkez Bankası’nın Aralık ayında faiz oranlarını düşürme planlarını etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak, enflasyonun yönü ve hızındaki bu inişli çıkışlı tablo, ECB’nin dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor. Özellikle Almanya’nın ekonomik büyümesindeki gerileme, önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarını daha da aşağı çekebilir.

Uzmanlar, ECB’nin faiz politikasında uzun vadeli hedeflere bağlı kalacağını ve Kasım ayı verilerinin bu yönde ciddi bir değişikliğe yol açmayacağını ifade ediyor.