Almanya'da enflasyon eylülde ECB hedefini aştı

Almanya'da eylülde yıllık enflasyon yüzde 2,4'e çıkarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefini aştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti. Böylece ülkede enflasyon bu yıl üst üste ikinci ay artış göstermiş oldu. Piyasa beklentisi ise yüzde 2,3 seviyesindeydi. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 artarken, AB uyumlu TÜFE de aynı oranda yükseldi.

Gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 0,7 geriledi. Enerji ve gıda hariç enflasyon yüzde 2,8 olurken, hizmet enflasyonu ağustosta yüzde 3,1'den eylülde yüzde 3,4'e çıktı.

ECB'den faizleri sabit tutması bekleniyor

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez indirmiş, temmuz ve eylülde ise ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. Bankanın 30 Ekim'deki toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.