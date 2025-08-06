Almanya’da fabrika siparişleri beklentilerin aksine düştü

Almanya’da fabrika siparişleri, Haziran ayında uluslararası talepteki zayıflığın etkisiyle düşüş gösterdi. Almanya İstatistik Kurumu (Destatis) verilerine göre, imalat sektörü siparişleri bir önceki aya kıyasla yüzde 1,0 geriledi. Bu veri, Mayıs ayında kaydedilen yüzde 0,8’lik düşüşün ardından gelirken, ekonomistlerin yüzde 1,0 artış beklentisinin tersine gerçekleşti.

Üç aylık ortalamalara bakıldığında ise siparişler, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,1 artış kaydetti. Bu durum, ABD gümrük vergilerinin uluslararası talep üzerindeki baskısına rağmen Alman ekonomisinin genel anlamda dirençli kaldığını gösterdi. Analistler, bu artışın bir kısmının devam eden tarife uygulamaları öncesinde verilen siparişlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Haziran ayında büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda yeni siparişler yüzde 0,5 artış gösterdi. Buna karşın dış siparişler yüzde 3,0 oranında düşerken, özellikle Euro bölgesi dışından gelen siparişlerde yüzde 7,8’lik sert gerileme yaşandı. Öte yandan, hem Euro bölgesi içinden hem de yurt içinden verilen siparişlerde artış görüldü.