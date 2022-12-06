Almanya'da fabrika siparişleri ekimde yüzde 0,8 arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, yurt dışından siparişlerin etkisiyle ekimde yüzde 0,8 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekim ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken, Ekim 2021'e göre ise yüzde 3,2 azaldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. Söz konusu siparişlerde eylülde yüzde 2,9 ve Ağustos'ta yüzde 2,0'lik düşüş görülmüştü.

Almanya'da ekimde aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 1,9 azalırken, yurt dışından siparişlerde yüzde 2,5 artış görüldü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler eylül ayına göre yüzde 2,6 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 2,5 arttı.

Ekimde ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 1,4 düşerken, sermaye malı siparişleri yüzde 3,2 yükseldi. Tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde yüzde 6,3 düşüş görüldü.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Fabrika siparişleri ekimde ağustos ve eylüldeki iki keskin düşüşün ardından yeniden istikrar kazandı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, ekimde alınan siparişlerin Kovid-19 salgını öncesi seviyede olduğu belirtilerek, "Biraz iyileşen duyarlılık göstergelerine ek olarak, bu, sanayinin görünümü ılımlı kalsa bile, resesyonun korkulandan daha zayıf olabileceğinin bir başka göstergesidir." denildi.

Ekonomistler, durgun dünya ekonomisinin, malzeme eksikliğinin ve hepsinden önemlisi enerji krizinin şu anda Alman sanayisini etkilediğini belirterek, bununla birlikte, ara mamül ve hammadde eksikliği nedeniyle birçok siparişin işlenemediğini ve şirketlerin sipariş defterlerinin dolu olduğunu ifade ediyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 1,4 büyüme, gelecek yıl ise yüzde 0,4 daralma bekliyor.