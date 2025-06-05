Almanya’da fabrika siparişleri sürpriz yaptı: Nisan’da yüzde 0,6 arttı

Almanya'da Nisan ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi, piyasa tahminlerinin aksine artış yönünde geldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (DeStat) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış siparişler bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Piyasalarda siparişlerin yüzde 1,7 oranında azalacağı öngörülüyordu. Ancak veriler, özellikle güçlü yurt içi talepten kaynaklı olarak pozitif bir tablo ortaya koydu.

İstatistik Ofisi, Mart ayına ilişkin daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan artış oranını ise yüzde 3,4’e revize etti.

Detaylara göre:

* Yurt içi siparişler Nisan ayında yüzde 2,2 artarken,

* Yabancı siparişler yüzde 0,3 oranında azaldı.

* Bu kapsamda Euro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 0,5 artarken,

* Euro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 0,9 geriledi.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Şubat-Nisan dönemini kapsayan üç aylık karşılaştırma, yeni siparişlerin önceki üç aya kıyasla yüzde 0,5 arttığını ortaya koydu.

Ekonomistler, iç talepteki bu canlılığın Alman sanayisinde toparlanma sinyalleri açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak küresel siparişlerdeki zayıflık hâlâ önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.