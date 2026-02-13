Almanya'da Fed tedirginliği: Küresel enflasyon yükselebilir

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığını yitirmesi halinde bunun yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacağını, dünya genelindeki merkez bankaları üzerinde siyasi baskıyı artırabileceğini ve enflasyonist riskleri güçlendirebileceğini dile getirdi.

Nagel, Donald Trump’ın Fed’e faiz indirimi yönünde yoğun baskı yaptığını ve geçen ay eski Fed üyesi Kevin Warsh’ı mayıs ayı itibarıyla başkanlık için aday gösterdiğini hatırlattı.

"Küresel ölçekte baskı oluşturabilir"

Fed üzerindeki siyasi etkinin sonuç vermesi durumunda bunun diğer ülkelerdeki siyasetçiler açısından örnek teşkil edebileceği uyarısında bulunan Nagel, böyle bir gelişmenin küresel ölçekte fiyat artışlarını hızlandırabileceğini ifade etti.

Öte yandan küresel merkez bankası yöneticilerinin Warsh’ın adaylığına olumlu yaklaştığını belirten Nagel, piyasalarda Fed’in yıl ortasına kadar faiz indirimlerine ara verebileceği beklentisinin öne çıktığını aktardı. Bu tabloya rağmen banka üzerindeki siyasi baskının devam edebileceğine dikkat çekti.