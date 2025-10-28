Almanya’da firmaların ihracat beklentisi düştü

Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ekim ayına ilişkin ihracat beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, Sanayi İhracat Beklenti Endeksi eylülde 3,4 puanken ekimde 0,6 puan azalarak 2,8’e geriledi. Böylece endeks, eylülde ulaştığı yılın zirvesinden geri çekilmiş oldu.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, düşüşün ihracat sektöründeki belirsizliklerden kaynaklandığını belirterek, “Alman ihracat sektörü çıkmaza girmiş durumda. Gerçek bir toparlanma görünmüyor” ifadesini kullandı.

Otomotiv sektörü olumlu, genel görünüm zayıf

Ifo raporuna göre, genel ihracat görünümünde gerileme yaşansa da otomotiv endüstrisi dış ticaret konusunda iyimserliğini koruyor.

Alman otomotiv sektörünün ihracat beklentileri ekim ayında yeniden artış gösterdi.

Ancak makine, kimya ve elektronik gibi sektörlerde dış talebin zayıfladığı bildirildi.

ABD ve Çin’den gelen talep düşüyor

Almanya’nın ihracat performansı, iki büyük ticaret ortağı olan ABD ve Çin’den gelen talebin azalması nedeniyle baskı altında.

Ocak–Ağustos döneminde mal ihracatı yıllık yüzde 0,5 artışla 1 trilyon 46 milyar avroya ulaşsa da büyüme hızı oldukça sınırlı kaldı.

ABD’ye ihracat, Başkan Donald Trump’ın yüksek gümrük vergileri nedeniyle son beş ayda aralıksız gerileyerek yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan Çin’in birçok Alman ürününü artık kendi üretmesi, Almanya’nın Asya pazarındaki payını daraltıyor.