Almanya'da iflas paniği! Artmaya devam edecek...

Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ekim ayına ilişkin iş dünyası anketini yayımlayarak ülkedeki şirketlerin giderek artan ekonomik baskı altında olduğunu ortaya koydu. Ankete göre, ekonomik faaliyetlerini sürdürememe endişesi taşıyan Alman şirketlerinin oranı bir önceki yıla göre yükselerek yüzde 7,3’ten yüzde 8,1’e çıktı. Şirketlerin tüm sektörlerde en büyük tehdit olarak gösterdiği unsur ise sipariş eksikliği oldu.

Likidite sıkıntısına yol açtı

Ifo, sipariş yetersizliğinin özellikle likidite sıkıntısına yol açtığını, yükselen işletme ve personel maliyetlerinin şirketler üzerindeki baskıyı daha da artırdığını belirtti. Ek olarak bürokratik yüklerin de firmaların maliyet yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Perakende sektöründe arttı

Sektörel dağılıma bakıldığında perakende sektöründe hayatta kalma endişesi yaşayan şirketlerin oranı yüzde 13,8’den yüzde 15’e yükselerek dikkat çekti. Hizmet sektöründe bu oran yüzde 5,8’den yüzde 7,6’ya çıktı. İmalat sektöründe ise riski hisseden şirket oranı yüzde 8,6’dan yüzde 8,1’e gerilerken, inşaat sektöründe konut krizine rağmen oran yüzde 7,9’dan yüzde 6,3’e düştü.

Yüzde 41,5’e ulaştı

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, önümüzdeki aylarda şirket iflaslarının yüksek seviyede kalacağını belirterek özellikle talep düşüşü, sipariş eksikliği ve uluslararası rekabetin firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Almanya'da sipariş eksikliği bildiren şirketlerin payı ekimde yüzde 41,5’e ulaştı.