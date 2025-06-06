Almanya'da ihracat ve üretim geriledi

Almanya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğine zayıf bir başlangıç yaptı. Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede ihracat Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında düşüş gösterdi. Bu oran, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Sanayi üretiminde de gerileme kaydedildi

Sanayi üretimi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 1,4 geriledi. Bu gelişmeler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yılın ikinci çeyreğine durağan bir zeminle girdiğine işaret ediyor.

Yılın ilk üç ayında beklenenden iyi bir büyüme kaydeden Almanya ekonomisinin bu performansında, bazı firmaların ABD'nin olası yeni tarifelerine karşı önlem alma amacıyla sevkiyatlarını öne çekmesinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Almanya dış ticarette ve üretimde zorlanmaya devam ediyor

Ancak mevcut veriler, Almanya'nın dış ticarette ve üretimde zorlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Ülke; düşük küresel büyüme, demografik baskılar ve bürokratik engeller gibi uzun süredir devam eden yapısal sorunlarla mücadele ediyor. Ayrıca, ABD'nin uyguladığı ticaret vergilerine karşı da özellikle hassas konumda bulunuyor.