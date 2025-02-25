Almanya'da imalatta daralma ve yoğun siyasal gündem piyasaları etkiliyor

Almanya'da imalat aktivitesindeki daralma ekonomi gündeminin ana maddelerinden olmayı sürdürürken, 2024'ün son çeyreğinde ülke ekonomisinin daralmaya devam edeceği öngörülüyor.

Bugün açıklanan büyüme verilerine göre Almanya'da 4. çeyrek GSYH çeyreklik yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,4 azalarak beklentilere paralel gerçekleşti. Almanya Merkez Bankası dün yayımladığı şubat ayı raporunda, "Devam eden zayıf ekonomik eğilime rağmen Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde hafif bir büyüme kaydedebilir. Sanayi, kış çeyreğinde öncekine kıyasla büyümede daha az engelleyici olabilir ve inşaat sektörü bir önceki çeyrekle yaklaşık aynı seviyede kalabilir" ifadelerine yer verdi.

Başbakan adayından yeni açıklamalar...

Bu arada, ülkedeki erken genel seçimlerden galip çıkan Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti ile hükümeti kurmak istediklerini söyledi.

Avrupa borsalarında karışık seyir söz konusu

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 554,2 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 22.414 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.668 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 38.549 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 13.052 puandan ve Fransa'da CAC 40 önceki kapanışın hemen altında 8.088 puandan işlem görüyor.