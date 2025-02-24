Almanya'da ipi göğüsleyen Friedrich Merz'ten gerçek bağımsızlık sözü! ABD'yi işaret edip hedefi açıkladı

Almanya’da beklendiği gibi muhafazakarların ulusal seçimleri kazanmasının ardından euro ilk işlemlerde dolar karşısında 1,0528 seviyesine kadar çıktı. Almanya'nın bir sonraki başbakanı olmaya hazırlanan Friedrich Merz'i şimdi karmaşık ve uzun koalisyon görüşmeleri bekliyor.

Yatırımcıları ise Merz'in kırılgan bir ekonomide koalisyon hükümetini ne kadar çabuk kurabileceğine odaklanıyor.

ABD'den kurtulmak ilk hedef

Merz'in zaferi sonrası Avrupa'yı güçlendirme mesajı verirken, “Mutlak önceliğim Avrupa'yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD'den bağımsızlığımızı elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Merz ayrıca Donald Trump hükümetini de eleştirerek, “Amerika'dan gelenler konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız. Elon Musk'ın seçim kampanyasına müdahalesi, Moskova'nın müdahalesi kadar dramatik ve çirkindir” dedi.

'Yeni hükümetin yarattığı iyimserlik kısa süreli olabilir'

ING Research'ün küresel makro ekonomi bölümü başkanı Carsten Brzeski, Alman ekonomisinde revizyon özleminin daha uzun süreler devam etme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Yeni hükümetin, vergi indirimlerinden, küçük reformlardan ve biraz daha fazla yatırımdan kaynaklanan kısa süreli olumlu etkisinin kısa süreceğine inanıyor.