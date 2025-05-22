Almanya’da iş dünyası güven tazeliyor

Almanya'da iş dünyasının güveni, şirketlerin gelecek beklentilerinde görülen iyileşmeyle birlikte mayıs ayında artış gösterdi. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, nisanda kaydedilen 86,9 seviyesinden 87,5 puana yükseldi. Piyasalarda endeksin 87,4 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyordu.

Yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla hazırlanan rapora göre, beklentiler endeksi 87,4’ten 88,9 puana yükselirken, mevcut durum endeksi 86,4’ten 86,1 puana geriledi. Ifo’nun açıklamasında, güven artışının temelinde geleceğe dair daha az şüpheci beklentilerin yer aldığı vurgulandı.

İmalat sektöründe iyileşme dikkat çekti. Gıda sanayisinde güven artışı öne çıkarken, kimya sektöründe hafif bir gerileme yaşandı. Sipariş alımlarında ise istikrar sağlandı. Taşımacılık ve lojistik sektörlerinde, ABD’nin yeni gümrük tarifesi duyurularının ardından yaşanan düşüş toparlandı. Perakende ve inşaat sektörlerinde de art arda güven artışı görüldü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, veriyle ilgili değerlendirmesinde, "Şirketler arasındaki belirsizlikte son dönemde görülen keskin artış bir miktar azaldı. Alman ekonomisi yavaş yavaş toparlanıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak büyüme cephesinde zorluklar devam ediyor. Ülke ekonomisi, 2024 yılının tamamında yüzde 0,2 oranında daraldı. Böylece Almanya, 2023'teki yüzde 0,3’lük küçülmenin ardından iki yıl üst üste daralan tek G7 ülkesi oldu. Hükümet, nisan ayında bu yıl için büyüme beklentisini sıfıra çekmişti.

İlk çeyrekte hane halkı harcamaları ve yatırımların desteğiyle yüzde 0,2 büyüyen ekonomi resesyona girmekten son anda kurtulsa da, riskler sürüyor. Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) da 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4’ten yüzde 0’a düşürdü. Analistler, Almanya’nın özellikle üretime dayalı yapısı nedeniyle küresel ticaretteki gerilimlerden diğer G7 ülkelerine kıyasla daha fazla etkilendiğine dikkat çekiyor.