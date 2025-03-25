Almanya’da iş dünyası umutlu: Ekonomik güven artışta

Almanya’da iş dünyasının ekonomiye duyarlılığı Mart ayında yükseldi. Ifo Enstitüsü’nün açıkladığı iş ortamı endeksi, Şubat'taki 85,3 seviyesinden Mart ayında 86,7’ye çıkarak Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomistler endeksin 86,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Alman işletmeleri bir toparlanma umuyor. Şirketler mevcut iş durumlarından daha memnun ve beklentileri gözle görülür şekilde yükseldi" ifadelerini kullandı.

Endeksteki artışta, Almanya’nın savunma ve altyapı harcamaları için 500 milyar euro ayırmasını öngören reformun parlamentoda kabul edilmesi etkili oldu. Ifo’nun özellikle imalat sanayine ilişkin göstergesi, firmaların artan sipariş beklentisiyle birlikte önemli ölçüde yükseldi. Hizmet, ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin göstergelerde de iyileşme gözlendi.

Mart ayı Ifo verileri, geçen hafta açıklanan ZEW anketiyle de örtüşüyor. Söz konusu ankete göre, Almanya'da finansal analistlerin ekonomik beklentileri 2022 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.