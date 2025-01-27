Almanya'da iş dünyasının güveni beklenmedik şekilde iyileşti

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Aralık 2024’te 84,7 olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 85,1'e yükseldi. Bu, Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresinde iki aylık düşüşünün ardından geldi. Piyasa beklentisi endeksin 84,7'de sabit kalması yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de 84,4'ten 84,2 puana inerken, Mevcut Durum Endeksi ise 85,1’den 86,1'e yükseldi.

Ifo'nun açıklamasında, Alman imalat sektöründe güvenin daha da gerilediği belirtilerek, “Gelen siparişler azalmaya devam ediyor. Kapasite kullanımı neredeyse hiç değişmeyerek yüzde 76,5'te kaldı. Bu oran uzun vadeli ortalama olan yüzde 83,4'ün hala oldukça altında.” ifadeleri kullanıldı.

'Şirketler kötümser olmaya devam ediyor'

Ifo Başkanı Clemens Fuest, Alman şirketlerinde ekonomiye ilişkin duyarlılığın biraz iyileştiğini kaydederek "Bunun başlıca nedeni mevcut durumun daha olumlu bir şekilde değerlendirilmesi oldu. Ancak beklentiler yine kötüleşti. Şirketler kötümser olmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Alman ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, Alman ekonomisinde 2025 yılı için de sadece hafif bir büyüme bekliyor.