Almanya'da iş dünyasının güveni mayıstan beri ilk kez yükseldi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi, sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 85,4 puan olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,5 puana yükseldi. Bu, Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresinde mayıstan beri görülen ilk artış oldu.

Piyasa beklentisi endeksin 85,6 puana çıkması yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de 86,4'ten 87,3 puana, Mevcut Durum Endeksi ise 84,4’ten 85,7 puana yükseldi.

'Alman ekonomisinde düşüş şimdilik durdu'

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde ekonomiye ilişkin duyarlılığın art arda dört aylık düşüşün ardından ekimde iyileştiğini belirterek, "Alman ekonomisi şimdilik aşağı yönlü sarmalını durdurmayı başardı.” ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü de 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise 24 Ekim’de Alman ekonomisinin yaz aylarında küçülmeye devam ettiğini ve son çeyrekte ekonomik faaliyetlerin zayıf kalmasını beklediğini açıkladı.

Ülke ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak.

Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Almanya'da büyüme beklentisi düşürüldü

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da 22 Ekim’de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 0,2'den sıfıra indirmişti.

Alman ekonomisi geçen yıl da alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

G7'de küçülen tek ülke

Ülke G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Alman hükümeti “Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler” adı verilen bir büyüme paketi ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

Paket, rekabetçiliğin güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, daha iyi çalışma teşvikleri, güçlü bir ekonomi için etkin bir finans merkezi ve yarının ekonomisi için verimli enerji piyasası gibi beş alanda 49 önlem içeriyor.

Üçüncü çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) verileri 30 Ekim’de açıklanacak.