Almanya’da işsizlik oranı sabit kaldı, işsiz sayısı arttı

Almanya’da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayıs ayında da değişmedi.

Almanya Federal İş Ajansı’nın (BA) açıkladığı verilere göre, nisan ayında yüzde 6,3 olan işsizlik oranı mayısta da aynı seviyede kaldı. Bu durum, piyasa beklentileriyle paralel bir görünüm sergiledi.

Ancak işsiz sayısında artış dikkat çekti. Mayıs ayında Almanya’da işsiz sayısı bir önceki aya göre 34 bin kişi artarak 2 milyon 960 bine ulaştı.

Ekonomik durgunluk ve küresel belirsizlikler, iş gücü piyasasında istikrarı zorlaştırmaya devam ediyor.