Almanya'da işsizlik yüzde 6.4'e yükseldi

01 Temmuz 2020

Almanya'da, COVID-19 salgını etkisiyle, mayıs ayında yüzde 6.3 olan işsizlik oranı haziran ayında yüzde 6.4'e yükseldi. Almanya'daki işsiz kişi sayısı, haziran ayında aylık 40 bin ve yıllık 637 bin kişi artarak, 2.85 milyon kişiye yükseldi.

Almanya satın alma yöneticileri endeksi, mayıs ayında gördüğü 36.6 puandan keskin yükselerek haziran ayında 45.2 puana yükseldi ancak halen 50 puan eşiğinin altında.

Satın alma yöneticileri endeksi haziranda keskin yükselirken, artışı talepte devam eden düşüş aşağı çekti. Ankete katılan satın alma yöneticileri müşterilerin siparişleri, yüksek olan stok ddüzeyleri sebebiyle, genellikle ertelediği ya da iptal ettiklerini belirterek genel bir isteksizliğe işaret etiler. Bununla birlikte karantinaların azalmasıyla taleplerde kısıtlı bir artış görüldü. Yeni siparişlerdeki azalma şubat ayından bu yana en düşük seyrinde.

Almanya'nın üretimi haziran ayında baskılanmaya devam ederken, mart ayında COVID-19 salgının başlamasından bu yana görülen en hafif düşüşü gördü. İmalatçılar halen kapasite altında çalışırken, imalat sektöründe işten çıkarmalar azalsa da devam etti.