Almanya’da istihdam yavaşladı ancak rekor kırdı

Almanya İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılında Almanya’da yıllık ortalama 46,1 milyon kişinin istihdam edildiğini ve bunun ülkenin yeniden birleşmesinden bu yana ulaşılan en yüksek istihdam rakamı olduğunu duyurdu.

2024’te istihdam artışı devam etti

Destatis verilerine göre, 2024 yılında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki yıla göre 72.000 kişi arttı. Ancak artış hızının, 2022 yılından itibaren gözle görülür şekilde yavaşladığı belirtildi.

2024’te kaydedilen 72.000 kişilik artış, önceki yıllardaki daha büyük artışlarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir yavaşlamayı işaret ediyor. 2022’de istihdam 622.000 kişi artarken, 2023’te bu sayı 336.000 olmuştu.

Hizmet sektörü liderliği üstlendi

Hizmet sektörü, 2024 yılında istihdamdaki artışa katkıda bulunan tek sektör oldu. Ülkedeki tüm çalışanların yüzde 75,5’inin bu sektörde istihdam edildiği bildirildi. Buna karşılık, sanayi sektöründeki istihdam 50.000, inşaat sektöründeki istihdam ise 28.000 kişi azaldı.

Uzun süreli artış eğilimi

Pandemi yılı olan 2020 haricinde, Almanya’da istihdam 2006 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti. Ancak Destatis, son iki yıldaki artış hızının önceki yıllara kıyasla belirgin bir şekilde düştüğünü vurguladı.

2024 yılındaki istihdam artışı, Almanya’nın işgücü piyasasının güçlü yapısını koruduğunu ancak ekonomik değişimlerin işgücü dinamikleri üzerindeki etkilerini hissettirmeye başladığını gösteriyor.