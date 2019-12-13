Almanya’da kurulan Türk firma sayısı yüzde 30’dan fazla arttı

13 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ndeki yatırım olanakları İnegöllü sanayici ve iş insanlarına anlatıldı. Panelde konuşan NRW Invest Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, geçen yıl eyalette NRW aracılığıyla 46, bu yıl 60’tan fazla firmanın kurulduğunu belirterek, ivmenin önümüzdeki yıllarda artacağını vurguladı.

DÜNYA Gazetesi ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı NRW Invest işbirliğinde düzenlediği 'Türk Dış Yatırım Paneli'nin 18’incisi İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Talip Aktaş’ın yaptığı panele İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra İTSO yönetim kurulu üyeleri ile sanayici ve iş insanları katıldı. Panelde NRW Invest Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, Uluslararası Vergi Hukuku Uzmanı YMM Cevdet Koçaş ile Emili Avukatlık Bürosu Av. Dr. Abdullah Emili bilgilendirmelerde bulundu.

İnegöl, Türkiye’ye rol model oluyor

Toplantının açılışında konuşan İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, İnegöl’ün 3 organize sanayi bölgesi, 1 milyar doları aşan ihracatı ile önemli sanayi yatırımlarını bünyesinde barındırdığına işaret etti. 2018 yılında İnegöl’ün 600 milyon doların üzerinde dış ticaret fazlası vererek Türkiye için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürdüğüne dikkat çeken Demirtaş, “İnegöl’de Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üye 4 bin 285 tüccar ve sanayici, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına üye 6 bin 24 esnaf faaliyet göstermektedir. İnegöl’de toplam 15 bin 862 vergi mükellefi bulunmaktadır. İnegöl bu mevcut potansiyeli ile Türkiye’nin önemli bir sanayi ve ihracat merkezi konumunda” dedi.

Türk start-up’lar için fırsatlar var

NRW Invest Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, Düsseldorf ve çevresindeki 500 kilometrelik yarıçapta 160 milyondan fazla tüketicinin yaşadığına işaret ederek, bu nüfusun Avrupa Birliği nüfusunun 3’te birinden fazlasına, satın alma gücünün de yüzde 45’ine hitap ettiğini ifade etti. Akkaya, eyalette Türkiye’den göç eden 23 bin kişinin kendi işini yaptığını, 120 binden fazla istihdam sağladığını ve 11 milyar euro’nun üzerinde ciro gerçekleştirdiklerini belirterek, buradaki Türk toplumunun göçmenlerin yaptığı işlerin çok ötesine geçerek ticaret, üretim ve mühendislik, hukuk gibi nitelikli alanlarda hizmet verdiğini dile getirdi. Almanya’nın Türkiye’ye olan ihracatının yüzde 20’sinin Kuzey Ren Vestfalya’dan yapıldığına dikkat çeken Akkaya, Türkiye’nin Almanya’ya olan ihracatının da yüzde 25’e yakın kısmının bu eyalete yapıldığını aktardı. Geçen yıl NRW Invest rehberliğinde eyalette 46 firma kurulduğuna değinen Akkaya, bu yıl 60 firmayı geçtiklerini, bu ivmenin önümüzdeki yıllarda artacağını belirtti. Adem Akkaya ayrıca eyalette Türk start-up’lar için de fırsatlar olduğuna vurgu yaptı.

Alman şirketi olunca kapılar açılıyor

Uluslararası Vergi Hukuku Uzmanı Y.M.M. Cevdet Kocaş, firmaların gelecekte var olabilmek için global pazarda yer alması gerektiğine vurgu yaparak, “Alman şirketi olduğunuzda yabancılara hukuki güvence verebiliyorsunuz. Alman şirketi olunca açılmayan kapıları açabiliyorsunuz” diye konuştu. Kocaş, yatırım yapmadan önce ciddi bir pazar ve ihtiyaç araştırmasının yanı sıra teknik ve hukuksal inceleme de yapılması gerektiğini söyledi. Avukat Abdullah Emili ise Almanya’nın nitelikli iş gücüne fırsat kapılarını sonuna kadar açan bir ülke olduğuna işaret etti. İş hukukuyla ilgili bilgiler veren Emili, süreli veya süresiz iş sözleşmelerinin mutlaka yazılı yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Yurt dışına giden yatırımlarda artış

DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Talip Aktaş ise dünyada küresel rekabetin dayatmasıyla ciddi bir sermaye hareketi yaşandığına işaret ederek, 2018 yılında dünya genelinde dış yatırım hacminin 1.4 trilyon dolar olduğunu bildirdi. Türkiye’den yurt dışına giden yatırımlarda artış kaydedildiğinin altını çizen Talip Aktaş, 2012–2019 yılları arasında yurtdışına giden doğrudan yatırımların, gelen doğrudan yatırımların yüzde 29 seviyesine ulaştığını, Türkiye’ye dışarıdan gelen her 100 dolarlık yatırıma karşı Türkiye’den de yurt dışına 29 dolarlık yatırım gittiğini aktardı.