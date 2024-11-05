Almanya'da orta kesim ve yoksul arasındaki gelir makası açılıyor

Alman Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü, yayımladığı çalışmada, ülkede zengin ile fakir arasındaki gelir eşitsizliğinin, insanların gelecek kaygısı ve yoksulluk korkusunun arttığını açıkladı.

Düsseldorf merkezli Hans Böckler Vakfı bünyesindeki WSI'nın araştırmasına göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da gelir dağılımındaki eşitsizlik artıyor. Buna göre eşitsizliğin bir göstergesi olan Gini katsayısı 2010 ile 2021 arasında 0,282'den 0,31'e çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'da yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı 2010'da yüzde 14,2 iken, bu oran 2021'de yüzde 17,8 oldu.

Ortalama gelirden yüzde 60 daha az kazananların "fakir" olarak değerlendirildiği araştırmada, düşük gelirli insanların ve yoksul bireylerin üçte birinden fazlası, "Hükümet partileri halkı aldatıyor" ifadesine katıldığını belirtti.

Katılım krizinde artış yaşanıyor

WSI araştırmacısı Dorothee Spannagel, konuya ilişkin açıklamasında, "Verilerden Almanya'nın son yıllarda daha da kötüleşen bir katılım krizi içinde olduğunu görebiliyoruz. Bu krizin bir maddi bir de duygusal-öznel yönü var. Maddi taraf en çok yoksulluk içindeki insanlar arasında belirgin. Onlar için anlık maddi yoksunluk temel kaygıdır ve bazıları nispeten açık bir şekilde siyasi sistemden uzaklaşmaktadır. Yoksul insan grubu 2010'dan bu yana sadece büyümekle kalmadı, aynı zamanda toplumun orta kesimine göre daha da yoksullaştı" ifadelerini kullandı.

Araştırmada, net hane geliri ortalama gelirin yüzde 60'ından az olan herkes "yoksul" olarak kabul edilirken, WSI'ye göre, tek kişilik bir hane için bu sınır, ayda en fazla 1350 Euro, 14 yaşın altında iki çocuğu olan dört kişilik bir hane için ise 2 bin 830 Euro.