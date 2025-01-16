Almanya'da otomobil üretimine göz dikti... Çin, kapatılacak Volkswagen fabrikalarına talip!

Çinli yetkililer ve otomobil üreticileri, Almanya'da kapatılması planlanan Volkswagen fabrikalarına ilgi gösteriyor. Reuters'e konuşan ve Çin hükümeti ile bağlantılı kaynaklar, bu fabrikalardan birinin satın alınmasının, Çin’in Almanya’nın köklü otomotiv endüstrisinde nüfuz elde etmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Çinli şirketler bugüne kadar Almanya'da telekomünikasyon ve robot teknolojisi gibi alanlara yoğun yatırımlar yapsa da, ülkede henüz geleneksel otomobil üretim tesislerine sahip değil. Ancak Volkswagen’in kapanacak fabrikalarına yönelik bu ilgi, Çin’in Avrupa’nın en büyük ekonomisinde otomotiv üretimine adım atabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, Almanya’da otomobil üretiminin Çin’in Avrupa’da elektrikli araç satışını kolaylaştırabileceğini vurguluyor. Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerinden kaçınmak, Çinli üreticiler için büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu durum, Avrupa otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü tehdit edebilir.

Öte yandan, böyle bir yatırımın siyasi açıdan hassas bir meseleye dönüşebileceği belirtiliyor. Çin’in Almanya’nın otomotiv sektöründeki bu potansiyel hamlesi, Avrupa’da ekonomik ve politik dengeleri etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.