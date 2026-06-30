Almanya'da perakende satışlar beklentileri aştı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ait tüketici harcamalarının öncü göstergesi olan perakende satış verilerini açıkladı. Almanya perakende satışları mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi. Piyasa analistleri ise ilgili dönemde verinin yüzde 0,1 gerilemesini bekliyordu. Kurum, nisan ayı aylık perakende satış azalışını ise yüzde -0,3 seviyesinden yüzde -0,4 düzeyine revize etti.

Yıllıklandırılmış verilere göre Almanya perakende satışları mayıs ayında yüzde 1,8 artış kaydetti. Piyasa konsensüsü ise yıllık bazda herhangi bir değişim yaşanmayacağı yönündeydi ve beklenti yüzde 0 seviyesinde oluşmuştu. Destatis, bir önceki aya ait yıllık gerilemeyi de yüzde -0,3'ten yüzde -0,6 seviyesine güncelledi.