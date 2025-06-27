Almanya'da saatlik asgari ücrete kademeli zam geliyor!

Almanya'da halihazırda saat başına 12,82 Euro olan asgari ücretin, önümüzdeki yıllarda iki aşamalı bir artışla 2027 itibarıyla 14,60 Euro'ya çıkarılması planlanıyor.

Asgari Ücret Komisyonu Başkanı Christiane Schönefeld, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yeni ücret planlamasına ilişkin detayları paylaştı. Schönefeld, bu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

2026'da 13,90 Euro'ya yükseltilecek

Komisyonun önerisine göre, asgari ücret 2026 yılı itibarıyla 13,90 Euro'ya yükseltilecek. Takip eden dönemde ise Ocak 2027'den itibaren saatlik ücretin 14,60 Euro olması öngörülüyor.

Yasal asgari ücret uygulaması Almanya'da ilk kez 2015 yılında yürürlüğe girmişti. O dönemde saatlik brüt ücret 8,50 Euro olarak belirlenmiş ve takip eden yıllarda çeşitli artışlarla bugünkü seviyeye ulaşmıştı.

Asgari ücretteki bu yeni artışın yürürlüğe girmesi için Federal Çalışma Bakanlığı'nın yasal düzenlemeyi tamamlaması gerekiyor. Ancak mevcut düzenlemeye göre hükümetin, Komisyon tarafından sunulan önerileri değiştirme yetkisi bulunmuyor.

15 Euro'ya çıkarılması talep edilmişti

Öte yandan, son seçim sürecinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, asgari ücretin 15 Euro'ya çıkarılmasını savunmuştu. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise ücret belirlemesinde Komisyon'un bağımsız karar alma yetkisine vurgu yaparak bu yapının korunması gerektiğini belirtmişti.