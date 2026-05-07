Alman sanayi siparişleri mart ayında yükseliş gösterdi

Almanya sanayi siparişleri mart ayında İran savaşının patlak vermesinin ardından beklentilerin oldukça üzerinde bir artış gösterdi. Büyük ölçekli dalgalı talepler dışarıda bırakıldığında bile yükseliş eğilimi korundu. Uzmanlar bu durumu artan maliyetler ve olası tedarik darboğazlarına karşı şirketlerin önceden hazırlık yapmasına bağladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış talepler bir önceki aya kıyasla yüzde 5 oranında arttı. Bu rakam şubat ayında yüzde 1,4 olarak yukarı yönlü revize edilmişti. Piyasa beklentisi ise sadece yüzde 1 seviyesinde bir artış yönündeydi.

Almanya sanayi siparişleri mart ayında umut verdi

Büyük ölçekli sözleşmeler hariç tutulduğunda yeni talepler şubat ayına göre yüzde 5,1 oranında daha yüksek seviyede gerçekleşti. Bu oran şubat 2023 döneminden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti. Ekonomi bakanlığı bu beklenmedik iyimser tablo karşısında temkinli duruşunu bozmadı.

Yetkililer enerji fiyatlarındaki şokun şirketleri daha fazla alım yapmaya yönlendirdiğini belirtti. Şirketler şubat ayı sonunda başlayan gerilimin dalga etkilerinden kaçınmak için taleplerini öne çekti. Analistler Alman sanayi siparişleri verisindeki bu artışı olumlu bir sürpriz olarak değerlendirdi. Ancak savaşın yarattığı belirsizliğin ikinci çeyrekte üretim taleplerinde düşüşe yol açacağı öngörülüyor.

Gelecek dönem beklentileri düşüş eğilimine işaret ediyor

Almanya Ifo iş iklimi endeksi nisan ayında mayıs 2020 döneminden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Nisan ayı satın alma yöneticileri endeksi verileri de üretici duyarlılığının bir yılı aşkın süredir ilk kez negatife döndüğünü gösterdi. Union Investment ekonomisti Michael Herzum sipariş defterlerindeki büyümenin şirketler için olumlu bir nokta olduğunu ifade etti.

Herzum İran savaşının mart verilerine henüz tam olarak yansımadığını ve bu nedenle aşırı iyimserliğe kapılmamak gerektiğini savundu. Commerzbank baş ekonomisti Joerg Kraemer ise ikinci çeyrekte taleplerin bu duruma olumsuz tepki vereceğini dile getirdi. Kraemer bu tablonun gayrisafi yurt içi hasılada daralmaya neden olabileceğini vurguladı.

Küresel talep ve sanayi sektöründeki genel görünüm

Kraemer Orta Doğu bölgesindeki savaşın kısa sürede bitse bile ekonomiye ağır bir fatura kestiğini belirtti. Daha az dalgalanma gösteren üç aylık karşılaştırmalar ise farklı bir tablo sundu. İlk çeyrekte yeni yatırımlar büyük ölçekli alımlar dahil edildiğinde dördüncü çeyreğe göre yüzde 4,1 oranında azaldı.

Yurt dışı kaynaklı alımlar yüzde 5,6 artarken Euro bölgesi talepleri yüzde 10,1 ile dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Elektrikli ekipman üreticileri başta olmak üzere hemen hemen tüm ekonomik sektörler bu pozitif eğilimden payını aldı. Mart ayındaki bu güçlü ivme yıla umut verici bir başlangıç sağlasa da uzmanlar jeopolitik risklerin Alman sanayi siparişleri üzerindeki baskıyı yılın geri kalanında sürdüreceğini öngörüyor.