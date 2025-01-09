Almanya'da sanayi üretimi artış gösterse de durgunluk hâlâ kapıda

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kasım 2024'e ait sanayi üretimi geçici verilerini yayımladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, ülkede sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Ancak sanayide toparlanma sinyalleri hala zayıf.

Sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 1'lik düşüş olarak açıklanan verinin yüzde 0,4 gerileme olarak revize edilmesinin ardından, kasımda sermaye malı üretimindeki yüzde 1,4’lük ve ara malı üretimindeki yüzde 0,5’lik artışla bir nebze toparlandı. Bununla birlikte, yıllık bazda üretim yüzde 2,8 oranında azaldı.

Enerji üretimi kasımda yüzde 5,6 artarken, inşaat sektörü de yüzde 2,1'lik bir yükseliş kaydetti. Destatis açıklamasında, özellikle diğer araç imalatındaki (uçak, gemi, tren, askeri araçlar) yüzde 11,4 oranındaki üretim artışının genel sonuç üzerinde olumlu bir etkisi olduğu vurgulandı.

Toparlanma beklentisi zayıf

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, sanayide üç aylık karşılaştırmada üretimin yüzde 1,1 azaldığını belirterek, sanayi sektöründe kalıcı bir toparlanma işareti olmadığını ifade etti. Bakanlık açıklamasında, jeopolitik belirsizlikler, azalan siparişler ve ekonomiye olan güvenin zayıflaması nedeniyle kısa vadede sanayide kayda değer bir iyileşme beklenmediği bildirildi.

Uzmanlardan uyarı

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, kasımdaki artışın bir toparlanma değil, iki aylık gerilemenin ardından gelen teknik bir iyileşme olduğunu belirtti. Brzeski, sanayi üretiminde sürdürülebilir bir toparlanma için aralık ayında da artış gerektiğini, ancak artan enerji fiyatları nedeniyle birçok şirketin üretimi durdurmasının bu ihtimali zayıflattığını ifade etti.

Covid-19 pandemisinden beş yıl sonra Alman sanayisinin hâlâ salgın öncesi seviyelerin yüzde 10 altında olduğuna dikkat çeken Brzeski, "Bu durum, sanayi gücüyle bilinen bir ülke için olumsuz bir tablo çiziyor. Ucuz enerji ve kolay erişilebilir ihracat pazarlarından oluşan eski makro iş modeli artık işe yaramıyor" dedi.

Ekonomide zorlu dönem devam ediyor

Sanayi üretiminin Almanya ekonomisinin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğu belirtilirken, sektörün yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve küresel ekonomik yavaşlama gibi sorunlarla mücadele ettiği ifade ediliyor. Alman ekonomisi 2023'te yüzde 0,3 daralırken, 2024 için de yüzde 0,2 oranında bir küçülme öngörülüyor.

Uzmanlar, Alman ekonomisinin 2025 yılında düşük bir büyüme oranı yakalayabileceğini, ancak mevcut yapısal ve konjonktürel sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atılmadan uzun vadeli bir iyileşmenin mümkün görünmediğini belirtiyor.