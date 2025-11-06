Almanya'da sanayi üretimi eylülde toparlandı

Almanya'da sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydetti. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azaldı.

Ağustos verileri ise revize edilerek aylık bazda yüzde 3,7 düşüş olarak güncellendi. Yıllık bazda aynı ayda üretim yüzde 3,6 gerileme göstermişti.

Üç aylık karşılaştırmada, 2025'in üçüncü çeyreğinde üretim, ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 oranında azaldı.

Otomotiv sektörü toparlanmada etkili oldu

Eylüldeki toparlanmada özellikle otomotiv sektöründeki yüzde 12,3'lük üretim artışı etkili oldu. Ağustosta bu sektörde yüzde 16,7'lik düşüş yaşanmıştı. Ayrıca bilgisayar, elektronik ve optik ürün üretimi yüzde 5,1 artarken, makine ve ekipman üretimi yüzde 1,1 azaldı.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 1,9 yükseldi. Sermaye malları üretimi yüzde 3,8, tüketim ve ara malları üretimi yüzde 0,2 artış gösterdi. Enerji üretimi yüzde 1,3 artarken, inşaat üretimi yüzde 0,9 geriledi.

Enerji ve inşaat sektörü hariç tutulduğunda, sanayi üretimi Eylül 2024'e göre yüzde 1,2 düşüş kaydetti.