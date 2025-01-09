Almanya'da sanayi üretimi kasımda beklentiyi aştı

Alman istatistik kurumu Destatis'in açıkladığı verilere göre, üretim kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarken, ekonomistlerin beklediği yüzde 0,5'lik artışı geride bıraktı.

Sanayi üretimi düşük seviyelerde devam etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgaliyle birlikte yükselen enerji maliyetlerinden olumsuz etkilenen enerji yoğun sanayi de yüzde 1,5 oranında büyüme kaydetti. Bununla birlikte, Destatis'e göre sanayi üretimi, tarihi olarak düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Kasım ayına kadar olan üç ayda yüzde 1,1 ve 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8'lik bir düşüş görüldü.

Genel performans olumlu etkilendi

Destatis, "Kasım 2024'te sanayideki olumlu gelişmeye çok sayıda ekonomi dalı katkıda bulunmuştur. Enerji üretimi (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre +%5,6), inşaat (+%2,1) ve 'diğer ulaşım araçlarının imalatı' (hava taşıtları, gemiler, trenler, askeri araçlar; +%11,4) sektörlerindeki artışlar genel performansı özellikle olumlu etkilemiştir. 2024 Kasım ayında, enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak Ekim 2024'e göre %1,0 artmıştır. Sermaye malları üretimi %1,4, tüketim malları üretimi %0,9 ve ara malları üretimi %0,5 oranında artmıştır. 2023 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi 2024 yılı Kasım ayında takvim değişikliklerinden arındırıldıktan sonra %3,2 oranında azalmıştır" ifadelerini kullandı.