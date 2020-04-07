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Almanya'da sanayi üretimi şubatta arttı

Almanya'da şubat ayında yüzde 0,9 gerilemesi beklenen sanayi üretimi yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

Almanya'da sanayi üretimi şubatta arttı
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,9 gerileyeceği yönündeydi.

Almanya sanayi üretimi ocak ayında ise yüzde 3 artış kaydetmişti.

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