Almanya'da şirket iflasları 2005'ten beri en yüksek seviyede

Almanya'da bulunan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), Almanya'da haziran ayına ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı.

Buna göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları haziranda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 1420'ye yükseldi.

Söz konusu iflas sayısı, 2016-2019 yılları arasındaki haziran ayları ortalamasına (Kovid-19 salgını öncesine) kıyasla yüzde 50 daha fazla bir rakama karşılık geldi.

"2005'in üçüncü çeyreğinden beri en yüksek sayı"

2025'in ikinci çeyreğinde 4 bin 524 şirket iflas ederken, yaklaşık 45 bin istihdam etkilendi. 2024'ün ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında nisan-haziran dönemindeki iflas sayısı yüzde 7 arttı.

Açıklamada, "(Nisan-haziran dönemi iflas sayısı) Bu sayı 2005'in üçüncü çeyreğinden beri en yüksek iflas eden ortaklık ve şirket sayısıydı. Hatta 2009'daki büyük ekonomik ve mali kriz sonrasından bile daha yüksekti." ifadeleri yer aldı.

"Hükümet desteğinin kesilmesi iflaslarda artışa yol açtı"

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut yüksek iflas sayısının yalnızca bir kısmının mevcut makroekonomik sorunlara ilgili olduğunu kaydetti.

Müller, "Uzun yıllar boyunca, aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve Kovid-19 pandemisi sırasında, hükümet destek önlemleri zaten zayıf olan şirketlerin bile piyasada kalmasına izin verdi." ifadesini kullandı.

Yüksek enflasyon sonrası faiz oranlarındaki artışın ve hükümet desteğinin kesilmesinin 2022'nin ortalarından itibaren iflaslarda artışa yol açtığını belirten Müller, artan iflas sayısının sürdürülebilir şirketler için alan oluşturabilecek sancılı ama gerekli piyasa konsolidasyonunun ve yapısal düzenlemelerin bir işareti olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.