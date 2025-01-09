Almanya'da şirket iflasları son 15 yılın en yüksek seviyesinde

Avrupa'nın süper güçlerinden Almanya, üretim sektöründeki sıkıntılar ve Çin kaynaklı küresel rekabet nedeniyle ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Alman hükümeti ekonominin bu yıl toparlanacağını öngörürken veriler aksini söylüyor.

IWH'nin şirket iflaslarına ilişkin raporuna göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 1340'a yükseldi. Aralıktaki iflas sayısı 2016-2019 yılları arasındaki aralık ayı ortalamasına (COVID-19 pandemisi öncesine) kıyasla yüzde 54 daha fazla gerçekleşti.

2009'daki krizden bu yana en kötüsü

Açıklamada, "2024'ün dördüncü çeyreğinde, 15 yıl önceki finansal krizden beri en fazla şirket iflası yaşandı" ifadeleri yer aldı.

2024'ün dördüncü çeyreğinde 4 bin 215 şirket iflas ederken, yaklaşık 38 bin istihdam etkilendi. 2023'ün dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, geçen yılın sonundaki iflas sayısı yüzde 36 arttı.

Ekonomik kriz iflasları artırıyor

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, iflas sayısının yüksek olmasını mevcut ekonomik sorunlara, artan enerji ve çalışan ücret maliyetlerine bağladı.

Müller, "Yıllarca süren aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve pandemi sırasında kısa çalışma ödeneği gibi sübvansiyonlar nedeniyle iflaslar gerçekleşmedi. Faiz oranlarındaki artış ve sübvansiyonların ortadan kaldırılmasıyla 2022'den itibaren iflaslar arttı." görüşlerini kaydetti.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Avrupa Merkez Bankasının yüksek enflasyon sonrası para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor.