Almanya’da startup iş ortamı endeksi 2020’den bu yana en dip seviyede

Almanya Startup Derneği, Alman Startup Monitörü 2025'e ilişkin öncü raporunu yayınladı.

Buna göre, ülkedeki startuplar için iş ortamı endeksi, bir önceki yıla göre 7 puan düşüşle 31,7 puana geriledi. Endeksin, 2020'deki Kovid-19 krizinden beri en düşük seviyeye gerilemesi dikkati çekti.

Aynı zamanda, startup ekosisteminde hızlı toparlanma bekleyenlerin oranı da yüzde 56,8'den yüzde 52'ye indi. Raporda, “Belirsiz ekonomik durumda birçok şirketin inovasyona yatırım yapma konusundaki isteksizliği açıkça göze çarpıyor.” ifadeleri kullanıldı.

"Almanya girişimlere çok az yatırım yapıyor"

Dernek Başkanı Verena Pausder, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik belirsizlikler genç şirketler üzerindeki baskıyı artırsa da bu şirketlerin kendi yenilikçi güçlerine ve uzun vadeli büyüme beklentilerine olan güvenlerinin hala yüksek olduğunu belirterek, özellikle kriz dönemlerinde, girişimlerin değişim ve yeniliğin itici güçleri olduğunu kaydetti.

Pausder, “Almanya hala girişimlere çok az yatırım yapıyor. Ekosistemimizin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için sermayeye daha iyi erişim sağlamamız gerekiyor. Federal hükümetin planladığı girişim ve ölçeklendirme stratejisinde odaklandığımız nokta budur.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Startup Derneği, risk sermayedarlarının bu yıl Alman startuplara 7,6 milyar euro yatırım yapmasını bekliyor.

Raporda, Almanya’da devam eden ekonomik sorunlara rağmen 2024'te 28 olan Alman "unicorn” (1 milyar doları aşan girişimler) sayısının bu yıl 31'e yükseldiği de belirtildi.