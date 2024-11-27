Almanya’da tüketici güveni 7 ayın en düşük seviyesinde

Almanya’da tüketici güveni, ekonomik belirsizlikler ve iş kaybı endişelerinin artmasıyla birlikte Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyesine indi. GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, Aralık ayı tüketici iklimi endeksi 4,9 puanlık düşüşle eksi 23,3’e geriledi. Bu sonuç, eksi 19 olan piyasa beklentilerinin de altında kaldı.

Uzmanlar, tüketici güvenindeki bu gerilemenin temel nedenleri arasında gelir beklentilerindeki düşüş, işsizlik endişelerindeki artış ve zayıf küresel ekonomik ortamı işaret ediyor. Özellikle Almanya’nın ihracata dayalı ekonomisi, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve azalan küresel talep nedeniyle zor günler geçiriyor.

Resesyon ve iş kaybı endişeleri öne çıkıyor

NIM tüketici uzmanı Rolf Buerkl, Almanya’daki iş kaybı endişelerinin özellikle artış gösterdiğini belirtti. Thyssenkrupp ve Ford gibi dev firmaların personel azaltma kararları ve Volkswagen’in fabrika kapatma tehditleri, tüketicilerin ekonomiye yönelik kötümserliğini pekiştirdi.

Bu gelişmelerin ardından, Avrupa Komisyonu da Almanya’nın büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti ve ekonominin bu yıl daralmasının beklendiğini açıkladı. Giderek zayıflayan tüketici harcamaları, ülkedeki ekonomik toparlanmaya dair umutları da gölgede bırakıyor.

Alman hükümetinin kamu borçlanması konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar ve siyasi belirsizlikler, tüketici güvenindeki gerilemede önemli bir rol oynuyor. Ekonomistler, bu trendin devam etmesi durumunda Avrupa’nın en büyük ekonomisinde toparlanma sürecinin daha da zorlu hale geleceği uyarısında bulunuyor.