Almanya'da tüketici güveni kasımda düştü

Almanya'da tüketici güveninin düşen gelir beklentileriyle birlikte kasım ayında daha da kötüleşmesi bekleniyor.

GfK pazar araştırma enstitüsü ve Nürnberg Pazar Kararları Enstitüsü tarafından yayınlanan tüketici güven endeksi; kasım ayı için -22,5 puandan -24,1 puana düştü ve analistlerin mütevazı iyileşme beklentisini karşılayamadı.

Gelir beklentisinde 7 ayın en düşük seviyesi

Düşüş öncelikle gelir beklentilerindeki düşüşten kaynaklanırken, gelir beklentileri ise yaklaşık 13 puan kaybederek 2,3 puana ulaştı. Bu rakam Mart 2025'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. Bu durum bir önceki ayda görülen güçlü kazanımları sildi.

NIM tüketici iklimi uzmanı Rolf Buerkl, "Devam eden jeopolitik gerilimler, yenilenen enflasyon korkuları ve iş güvenliği konusundaki artan endişeler, tüketici güveninde kısa vadeli bir toparlanma umutlarını zayıflatıyor" dedi.

Buna karşılık ekonomik beklentiler dört ayda ilk kez yükseldi ve 2,2 puan artarak 0,8'e ulaştı. Satın alma istekliliği ise hafif artarak eksi 9,3 puana yükseldi. Ancak her iki gösterge de düşük kalmaya devam ederken, gıda ile enerjideki yüksek fiyatlar da satın alma davranışını olumsuz etkiliyor. Tasarruf etme istekliliği ise bir önceki ayın 16,1 puanından 15,8 puana geriledi.