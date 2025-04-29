Almanya'da tüketici güveninde beklenmedik artış

Almanya’da tüketici güveni, 2025 yılı Mayıs ayı verilerine göre beklentileri aşarak dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yayımlanan tüketici iklim endeksi, Nisan ayına kıyasla 3,7 puanlık artışla eksi 20,6 seviyesine yükseldi. The Wall Street Journal’ın anketine katılan ekonomistler ise endeksin eksi 26,0’ya gerilemesini bekliyordu.

NIM tüketici uzmanı Rolf Buerkl, bu yükselişin ardında, tüketicilerin Şubat ayında yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin hızlı şekilde kurulacağına dair umutlarının yattığını söyledi. “Tüketiciler için şu anda hükümetin bir an önce kurulması daha önemli görünüyor. Bu nedenle önceki belirsizlik etkisini kaybetti,” dedi.

Buerkl ayrıca, ABD’nin Almanya’ya uyguladığı yüksek ithalat tarifelerinin – otomobil, çelik ve alüminyum için yüzde 25, diğer mallar için yüzde 10 – tüketici duyarlılığı üzerinde henüz kalıcı bir etki yaratmadığını belirtti. Ancak genel olarak tüketici güveninin halen düşük seviyelerde bulunduğuna dikkat çekti.

Anket bulgularına göre, tüketicilerin gelir beklentileri ve satın alma eğilimlerinde belirgin artışlar gözlenirken, ekonomik beklentilerde de sınırlı bir iyileşme yaşandı.

Pantheon Macroeconomics ekonomisti Claus Vistesen ise, güven artışının sadece hükümet beklentileriyle değil, aynı zamanda enerji fiyatlarındaki düşüş ve Avrupa Merkez Bankası’ndan beklenen daha hızlı faiz indirimleriyle de desteklenmiş olabileceğini söyledi.

Vistesen, “Bu olumlu veriler, artan ticaret belirsizliklerine rağmen tüketim büyümesinin zayıflayacağına dair varsayımlarımıza meydan okuyor” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı verileri, Almanya’daki tüketici psikolojisinin toparlanma sinyalleri verdiğini ancak ekonomik güvenin hâlen negatif bölgede seyrettiğini gösteriyor.